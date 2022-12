2022 ist "Wendepunkt in Geschichte der Energie"

Die Welt ist seit der Invasion Russlands in der Ukraine mitten in ihrer ersten globalen Energiekrise. Das sagte Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), am Montag im Kuppelsaal der TU Wien vor knapp 300 Gästen. Das Jahr 2022 könnte aber nicht nur schlecht, sondern auch als "Wendepunkt in der Geschichte der Energie" in Erinnerung bleiben.

"Dies ist eine Krise, in der die Energiewende die Lösung und nicht das Problem ist. Aber nach wie vor bestehen große Unsicherheiten darüber, wie sich diese Krise entwickeln wird", sagte Birol, der auf Einladung des "Austrian Chapter – Club of Rome", des World Energy Council Austria, der TU Wien, des Klima- und Energiefonds und des Klimaschutzministeriums zu Gast war und den im Oktober veröffentlichten "World Energy Outlook" präsentierte. Die weltweiten Emissionen fossiler Brennstoffe sollen demnach 2025 ihren Höhepunkt erreichen und bis 2050 zumindest leicht zurückgehen. In den kommenden fünf Jahren sind global so viele neue Erneuerbare-Anlagen geplant, wie in den vergangenen 20 Jahren errichtet wurden.

Vizekanzler Werner Kogler sprach von einem "Zeitenbruch".

