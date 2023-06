2022 bescherte Lebensmittelgroßhändler Kröswang Umsatzplus von 60 Prozent

Zumindest im ersten Quartal 2023 setzte sich das Umsatzplus (31 Prozent) fort, weshalb das Unternehmen in seine Liefer-Infrastruktur investiere, hieß es am Mittwoch in einer Presseaussendung. Jetzt bemerke man aber den Sparwillen der Kunden. Demnächst werde im oberbayerischen Pfaffenhofen ein neues Frischezentrallager eröffnet, der Standort in Wernberg (Bezirk Villach-Land) ausgebaut und in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) im Herbst 2024 der zwölfte Firmenstandort eröffnet, so Geschäftsführer Manfred Kröswang. Allerdings erwartet er, dass sich die Dynamik in den kommenden Monaten abschwächt. Grund sei ein spürbarer Sparwille bei Gastronomen und Gästen. "Es zeichnet sich eine größer werdende Nachfrage nach günstigeren Alternativen ab. Das aus dem Einzelhandel bekannte Phänomen, dass derzeit beim Lebensmitteleinkauf mehr aufs Geld geschaut werde, dürfte auch vor dem Großhandel nicht Halt machen", glaubt Kröswang. Er rechnet damit, dass sich in zwei bis drei Jahren der Trend "wieder hin zu hochwertigen österreichischen Lebensmitteln drehen wird".

Eine nicht weniger große Herausforderung sei der Arbeitskräftemangel. Bis zu 100 neue Beschäftigte wolle das Familienunternehmen in dem Jahr aufnehmen, weshalb ein zweites Mitarbeiterhaus für Wochenpendler in Grieskirchen gebaut wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper