2020 verdienten Männer um 12,7 Prozent mehr

Nach wie vor verdienen Männer um 12,7 Prozent mehr als Frauen. Der Abstand (Gender Pay Gap) sei aber rückläufig, sagt Heike Lehner von der liberalen Denkfabrik Agenda Austria. 2004 habe der Abstand noch 22,5 Prozent betragen. Verglichen wurden dabei Vollzeitbeschäftigungen.

Agenda Austria hat analysiert, worauf die unterschiedliche Bezahlung zurückzuführen ist. So seien Frauen tendenziell mehr in Branchen beschäftigt, die schlecht bezahlt sind. Das trifft besonders auf Gesundheits- und Sozialberufe zu: Drei Viertel aller Beschäftigten seien weiblich, sagt Lehner.

Männer eher in großen Betrieben

Auffällig sei, dass Männer überdurchschnittlich in großen Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten arbeiten, Frauen seien eher in kleineren Betrieben zu finden. "Große Betriebe zahlen aber im Durchschnitt mehr", sagt Lehner. Zu den Großbetrieben zählen auch die Industrieunternehmen, die in der Regel bessere Kollektivverträge haben und überdurchschnittlich gut zahlen. Was die Ökonomin auch sieht: Bei Bonuszahlungen steigen Frauen meist schlechter aus. Gehaltseinbußen bringe auch die Babypause. "Wenn man die Karenz auf ein Jahr pro Partner beschränkt, kann man alte Rollenbilder aufbrechen", sagt Lehner. Dazu müssten die Kinderbetreuungsangebote verbessert werden.