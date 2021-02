2020 um knapp 40 Prozent weniger Firmenpleiten

Im vierten Quartal hätten 56 Prozent weniger Unternehmen Insolvenz beantragt. Experten und Wirtschaftsvertreter befürchten aber angesichts des Auslaufens von Coronahilfen heuer eine Insolvenzwelle.

Insgesamt meldeten laut vorläufigen Statistik-Austria-Daten im Vorjahr 3.155 Unternehmen Insolvenz an, nach mehr als 5.000 im Jahr 2019. Besonders drastisch habe sich der Rückgang der Firmenpleiten im Zeitverlauf des Jahres 2020 gezeigt, so die Statistik Austria am Mittwoch. Wurden für das erste Quartal 2020 noch 1.144 Insolvenzen beantragt, so waren es im vierten Quartal nur noch 538. Damit ging die Zahl der Insolvenzen vom ersten zum vierten Quartal um mehr als die Hälfte (53 Prozent) zurück. Im ersten Halbjahr gab es 1.968 Insolvenzen, im zweiten Halbjahr waren es 1.187.

Dienstleister besonders betroffen

Nach Branchen betrachtet gab es im Gesamtjahr die meisten Unternehmensinsolvenzen in den Bereichen Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen (667). Dahinter folgten Bau (665), Handel (563) sowie Beherbergung und Gastronomie (484). Vergleichsweise wenig Insolvenzen gab es in den Bereichen Information und Kommunikation (105), persönliche Dienstleistungen (168) und Sachgütererzeugung (194). Im Jahr 2019 gab es eine ähnliche Verteilung der Insolvenzen auf die Wirtschaftsbereiche. Die Anzahl der Insolvenzen sei grundsätzlich von der Anzahl der in den einzelnen Wirtschaftszweigen aktiven Unternehmen abhängig, betont die Statistik Austria.

Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer, verwies im "Ö1"-Mittagsjournal, zu der erwarteten Insolvenzwelle darauf, dass das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht sowie die Stundungen bei der Finanz und Krankenkasse Ende März auslaufen sollen. Zum Ausmaß meinte er, dass es Vorjahr um 2.000 Insolvenzen weniger gegeben habe als im Schnitt und diese auf jeden Fall nachträglich in diesem Jahr zusätzlich kommen würden. Dazu kämen noch coronabedingte Insolvenzen. Er erwartet, dass die Insolvenzwelle bis ins Jahr 2022 hineinreichen wird.

Pleiten nehmen mit Jahresende zu

Cornelia Wesenauer vom AKV geht von der derzeitigen Lage davon aus, dass nach dem Auslaufen der ganzen gesetzlichen Maßnahmen davon aus, dass die Insolvenzzahlen in den ersten zwei Quartalen weiterhin so niedrig bleiben und sich ab Jahresmitte wieder an die Zahlen von 2019 annähern werden und eine Insolvenzwelle gegen Jahresende sichtbar werde. Umsatzausfällen wie etwa im Tourismus, der Gastronomie oder der Veranstaltungsbranche im Jahr 2020 würden wohl nicht spurlos an den Unternehmen vorübergehen. Es bestünden aber auch gute Umsatzmöglichkeiten für die Zukunft Es müsse sich jeder Unternehmer selbst die Frage stellen, ob das ausreiche, um diese Verluste aus dem Vorjahr abzufangen. Die Empfehlung als Gläubigerschützer laute, dass sich jeder die Frage stellt, ob ein geordnetes Abbauen dieser angesammelten Verbindlichkeiten im Rahmen eines Sanierungsverfahrens nicht zielführender für die einzelnen Unternehmen wäre.

50 Prozent mehr private Pleiten erwartet

Bei den Privatinsolvenzen rechnet Wesenauer heuer mit einem bis zu 50-prozentigen Anstieg. Bei Insolvenzen stelle sich die Wirtschaftslage immer mit einem gewissen Verzögerungseffekt dar, der bei Privatinsolvenzen Jahre dauern könne. Man sehe aber bereits für 2020 und 2021, dass angesichts der Verschlechterung der Einkommen bereits vor Corona angesammelte Schulden weniger zurückgezahlt werden können.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.