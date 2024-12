2000 Euro KV-Mindestlohn ab Jänner 2025 für Taxilenker

Das entspreche einem Lohnplus von rund 6,4 Prozent bzw. 120 Euro im Monat, teilte die Gewerkschaft vida am Sonntag mit. Die den KV-Verhandlungen zugrundeliegende rollierende Inflation betrug laut Gewerkschaftsangaben von November 2023 bis Oktober 2024 3,53 Prozent.

"Da es in der Taxi- und Mietwagenbranche so gut wie keine KV-Überzahlungen gibt, wirke sich die prozentuelle Erhöhung der KV-Löhne in der Praxis direkt positiv auf die Einkommen nahezu aller Beschäftigten aus", so vida-Gewerkschafter Markus Petritsch. Einigkeit bestehe "zwischen den Sozialpartnern, dass Erhöhungen des Mindestlohnes zu Tarifanpassungen (bei Taxi-, Krankenbeförderungen- oder Schülerbeförderungstarifen) führen" müsse, hieß es von der Wirtschaftskammer (WKÖ).

