200 Millionen Euro Schulden: Größtes Stahlwerk in Tschechien rutscht in die Pleite

Dem größten Stahlwerk in Tschechien ist das Geld ausgegangen. Das Regionalgericht von Ostrava erklärte das Werk Liberty Ostrava am Freitag für zahlungsunfähig. Das Unternehmen kann laut eigenen Angaben Schulden über mehr als fünf Milliarden tschechische Kronen (200 Millionen Euro) nicht zurückzahlen.

Das Werk gehört zu Liberty Steel, das wiederum Teil des GFG-Konzern des britisch-indischen Milliardärs Sanjeev Gupta ist. Mit mehr als 5000 Beschäftigten ist es einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. GFG hatte das Werk 2019 vom Luxemburger Konzern ArcelorMittal übernommen. Die Regierung in Prag erklärte nun, einen Käufer für das Stahlwerk finden zu wollen.

Wie in anderen Regionen Europas leidet die Stahlindustrie in Tschechien unter sinkender Nachfrage, gestiegenen Energiekosten und Konkurrenz aus China. Die Hochöfen in Ostrava standen bereits seit Oktober still. Im April hatte sich das Unternehmen mit Gläubigern noch auf einen Umstrukturierungsplan geeinigt. Diesen verwarf man nun jedoch.

