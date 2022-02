200 Bankfilialen weniger: Werden sie dem Land fehlen?

Das OÖN-Interview mit Heinrich Schaller hat am Wochenende Wellen geschlagen. Der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank hat darin angekündigt, dass in den kommenden eineinhalb Jahren bis zu 60 Filialen, auf denen in Oberösterreich das Giebelkreuz prangt, zusperren werden. Oder zusammengelegt, wie das offiziell heißt. Das wären rund 15 Prozent der derzeitigen Filialen.