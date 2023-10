20 Projekte, 250 Experten: Wie sich die voestalpine neu erfindet

Der geplante Elektrolichtbogenofen mit allen Anlageteilen ist in dieser Visualisierung blau hervorgehoben. Der Hochofen, der ersetzt wird, befindet sich gegenüber, ganz links im Bild.

Gebaut und repariert wird auf dem Werksgelände der voestalpine des Öfteren, aber die nun gestartete Großbaustelle hat eine neue Dimension – und sie wird vom Zukunftsthema Klimaschutz getragen. Am Dienstag fand die offizielle Spatenstichfeier für den neuen Elektrolichtbogenofen in Linz mit Managern und Spitzenpolitikern statt. Dieser soll 2027 seinen Betrieb aufnehmen, einen der drei herkömmlichen Hochöfen ersetzen und so die Treibhausgas-Emissionen deutlich reduzieren.