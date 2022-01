20 Jahre nach BSE-Skandal wird Tiermehl vergeudet

Die Vorgeschichte: 2001 wurde Protein aus Tiernebenprodukten in der Tiermast verboten. Die Briten hatten jahrelang unzulänglich homogenisierte Abfälle verfüttert und damit den tödlichen Weg der Rinderseuche BSE bereitet. Fast 200 Menschen starben, rund vier Millionen Rinder mussten geschlachtet werden.

Das wertvolle tierische Eiweiß wurde durch pflanzliches ersetzt, vor allem Sojaschrot. Das beschleunigte die Abholzung der Regenwälder. Die Importe in die EU stiegen letztlich auf 25 Millionen Tonnen im Jahr (Österreich bis zu 600.000). Außerdem mussten essenzielle Aminosäuren und Mineralstoffe zugefüttert werden, denn diese sind nur in tierischem Eiweiß enthalten.

Weil Schlachtnebenprodukte von gesunden Tieren bedenkenlos verfüttert werden könnten, wenn sie hygienisiert werden, wurden die Rufe, den kostbaren Rohstoff wieder freizugeben, lauter. Doch der BSE-Schock saß tief, und es dauerte 20 Jahre, obwohl klar war, dass ein "Interspeziesverbot" gelten müsse, also: Tiermehl aus Geflügel darf nur an Schweine verfüttert werden und umgekehrt.

Am 7. September 2021 gab die EU per Verordnung grünes Licht. Doch in der Praxis lasse sie sich nicht umsetzen, teilt die Vivatis AG in Linz mit. Sie betreibt die Tierkörperverwertungen (TKV) in Oberösterreich (Regau), im Burgenland und in der Steiermark und stellt auf Anfrage der OÖN fest: "Die Rahmenbedingungen sind äußerst praxisfern und unpraktikabel ausgestaltet." Die Behörde verlangt richtigerweise getrennte Verarbeitungslinien für Geflügel bzw. Schwein, jedoch mit null Toleranz. Niemand könne verhindern, dass in der Produktions- und Logistikkette Spuren eines artfremden Materials zurückbleiben. Auch im gentechnikfreien Sojafutter bei Bio-Haltung sei eine Verunreinigung von 0,5 Prozent erlaubt.

Weniger Phosphor aus China

Daher herrscht in der Futtermittelwirtschaft Frust: "In Österreich setzen wir in der Geflügelmast und der Legehennenhaltung rund 125.000 Tonnen Soja im Jahr ein. 40.000 könnten wir durch Tiermehl ersetzen", sagt Rupert Bauinger, Geschäftsführer von Fixkraft in Enns. So würden Transportwege verkürzt, Treibhausgase und der Import der Aminosäuren, Vitamine und vor allem des Phosphors, großteils aus China, eingespart. "Tiermehl ist sehr gut verdaulich und sehr gesund, weil es diese Stoffe alle enthält", so Bauinger.

Bei der Vivatis AG wird ähnlich argumentiert: "Unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen werden konterkariert." Es bestehe eine Ungleichbehandlung gegenüber agrarischen Proteinen aus Übersee. Kreislaufwirtschaft habe einen niedrigen CO2-Fußabdruck und bewahre heimische Ressourcen. Derzeit geht der TKV-Rohstoff überwiegend in Haustierfutter und Dünger.