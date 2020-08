Die Errichtung einer internationalen Graduate School for Computer Science in Oberösterreich wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine einmalige Chance für (Ober-)Österreich, in einem der wichtigsten Zukunftsbereiche einen hervorragenden Platz innerhalb der europäischen Gemeinschaft zu erarbeiten." Dieses Zitat ist nicht der gestrigen Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz entnommen. Es stammt vielmehr aus einem Konzept aus dem Jahr 1991.