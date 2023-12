170 Millionen Euro: Neue Stromleitung verbindet Österreich und Italien

Das teilte am Freitag der vom italienischen Staat kontrollierte Netzbetreiber Terna und der Austro-Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) mit. Die APG investierte 91,5 Mio. Euro, die Terna 80 Mio. Euro.

Die neue 220-Kilovolt-Leitung erstreckt sich über eine Länge von gut 27 Kilometer über den Reschenpass zwischen dem neuen APG-Umspannwerk Nauders und dem Umspannwerk Glurns. Sie ermöglicht es den Nachbarländern, die maximale Importkapazität auf 300 MW zu erhöhen. Das entspricht laut Terna einer Verdoppelung der derzeitigen Kapazität. Von APG hieß es, dass durch die neue Verbindung auch die Stromversorgung im austro-italienischen Grenzgebiet verbessert wird.

Die Bauarbeiten begannen 2020. Die Anbindung der neuen 220-kV-Leitung in das ebenfalls neue Umspannwerk Nauders erfolgt über eine 380-kV-Schaltanlage, einen 380/220-kV-Umspannertransformator, zwei 220/220-kV-Phasenschiebertransformatoren und eine 220-kV-Schaltanlage. Ans österreichweite Stromnetz wird das Umspannwerk Nauders wiederum über eine 380-kV-Leitung angebunden, die ins APG-Umspannwerk Westtirol führt. APG investierte dafür in den vergangenen dreieinhalb Jahren insgesamt 91,5 Millionen Euro.

Enorme Bedeutung für Erreichen der Klimaziele

Laut Christoph Schuh, Unternehmenssprecher von APG, ist die neue Verbindung von enormer Bedeutung für das Erreichen der Klimaziele: "Die intensive Nutzung von Wasserkraft im Westen Österreichs und der angestrebte weitere Ausbau von Windkraft und Photovoltaik in Italien und Europa führen zu einem verstärkten Strom-Austausch zwischen allen Ländern in der Alpenregion." Um das zu managen, bedürfe es neuer Leitungs- und Umspannwerkskapazitäten. Derartige Kapazitäten seien für die Bereitstellung "preisgünstigen" Stroms wichtig. Die APG investiert laut ihren eigenen Angaben bis 2034 die Summe von 9 Mrd. Euro in die heimische Strominfrastruktur.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper