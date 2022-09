16. Unibox eröffnet: „Ein Speisewagen der anderen Art“

Nudeln, Getränke, Wattestäbchen, Süßigkeiten und Milchprodukte: Rund 1000 Artikel des täglichen Bedarfs können seit heute, Freitag, auf dem Gelände der Linzer Tabakfabrik gekauft werden. Die 16. „Unibox“ wurde dort aufgestellt und soll für die Mitarbeiter der Tabakfabrik sowie die Anwohner zum Nahversorger werden. Das Besondere: Sie befindet sich in einem renovierten, mit Graffiti besprühten Eisenbahnwaggon. Christ Müller, Direktor der Tabakfabrik, bezeichnete die Unibox als „Speisewagen der anderen Art.“

Das Konzept der Unibox hat die UniGruppe um Geschäftsführer und Eigentümer Andreas Haider 2020 ins Leben gerufen. In Containern, leerstehenden Gebäuden oder eben in Waggons werden auf weniger als 100 Quadratmetern Fläche kleine Supermärkte eingerichtet. Der Zutritt erfolgt per Bankomatkarte oder spezieller App. Der Kunde zahlt auch selber. Damit will Haider vor allem auch in Gemeinden, die über keinen Supermärkt mehr verfügen, die Nahversorgung sicherstellen. Aus diesem Grund startet kommende Woche die 17. Unibox in Wernstein (Bez. Schärding).

Weitere Standorte seien geplant, sagt Haider: Der Bedarf sei da. Bevor es zu einer weiteren Expansion komme, brauche es aber die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Hier spielt Haider auf die eingeschränkten Öffnungszeiten in Oberösterreich an: Ein Geschäft darf maximal 72 bzw. 76 Wochenstunden (abhängig von der Anzahl der Gemeindebürger) geöffnet sein: „Das ist nicht mehr zeitgemäß. Auch für Menschen, die am Abend nach der Arbeit noch einkaufen wollen, soll es ein Angebot geben.“ Haider führt diesbezüglich seit längerem Gespräche mit Wirtschaftskammer sowie Politikern.

„Frequenzen gehen zurück“

Für viele Unternehmen wird es zunehmend schwieriger, ausreichend Mitarbeiter zu finden: Auch dieses Problem soll mithilfe der Uniboxen angegangen werden. „Täglich fallen rund eineinhalb Arbeitsstunden an“, sagt Franchisenehmer Peter Hametner. Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgen auch die neuen Nah&-Frisch-„Hybridmärkte“: Am Vormittag übernehmen Mitarbeiter die Bedienung und das Kassieren. Am Nachmittag scannen die Kunden die Ware dann selber und bezahlen selbstständig. Der erste hybride Supermarkt hat diese Woche in Gaflenz (Bez. Steyr-Land) eröffnet, ein weiterer in Schenkenfelden (Bez. Urfahr) folgt kommende Woche.

Die Teuerung bekommt auch die Unigruppe zu spüren: „Die Frequenzen in den Märkten gehen sukzessive zurück. Die Kunden greifen zudem vermehrt zu Einstiegsmarken, der Durchschnittwert der Einkäufe ist zurückgegangen“, sagt Haider. Die Menschen würden bewusster einkaufen und gezielt zu Aktionsware greifen.