155 Millionen Euro doppelt gebucht

Die Bank verdoppelte versehentlich monatliche Zahlungen von 2000 Firmenkonten, berichtete "The Times" am Donnerstag. Nun versucht das Finanzinstitut in Gesprächen mit den Banken der Konteninhaber, das Geld zurückzubekommen.

Für die Bank ist es ein schwerer Schlag, zumal die Wiederbeschaffung aufwendig sein dürfte. Es wird befürchtet, dass einige Menschen das Geld bereits ausgegeben haben oder ihren finanziellen Status nun überschätzen.