154 Millionen Gäste: Rekordjahr im heimischen Tourismus

Die Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen stiegen im Vergleich zu 2023 um 2,1 Prozent auf 154,29 Millionen und haben damit den Höchstwert des Jahres 2019 um 1 Prozent übertroffen. Für das Plus sorgten vor allem internationale Gäste, besonders hoch war der Zuwachs aus den USA. Der bei weitem wichtigste Markt war aber weiterhin Deutschland. 40 Millionen Urlauber kamen aus Österreich.

Mehr als die Hälfte der Nächtigungen entfiel im Vorjahr auf Tirol und Salzburg. Die höchsten Zuwächse hatte aber Wien, auch die Steiermark und das Burgenland legten deutlich zu. Bei den Unterkunftsarten konnten insbesondere gewerbliche Ferienwohnungen und -häuser ein deutliches Plus verzeichnen: 20,21 Mio. Nächtigungen bedeuteten eine Zunahme um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Mehrheit der Übernachtungen entfiel jedoch nach wie vor auf Beherbergungsbetriebe der Kategorie 5- und 4-Sterne (54,63 Millionen Nächtigungen).

Wintersaison hervorragend angelaufen

2024 stiegen auch die Ankünfte auf einen neuen Höchstwert: Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Gäste 2024 um 3,3 Prozent auf 46,71 Millionen zu, im Abgleich zur Vor-Corona-Zeit 2019 lag das Plus bei 1,1 Prozent, teilte die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung mit.

Toll angelaufen ist die aktuelle Wintersaison 2024/25. Im November und Dezember 2024 gab es österreichweit insgesamt 18,17 Millionen Nächtigungen, die Zahl der Gäste stieg auf 6,12 Millionen und übertraf damit erstmals in diesem Zeitraum die Sechs-Millionen-Schwelle.

