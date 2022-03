1,50-Euro-Schwelle beim Sprit geknackt

Im Monatsdurchschnitt mussten 1,480 Euro je Liter Super - und damit um 6,5 Cent mehr als noch im Jänner - gezahlt werden. Diesel lag im Schnitt bei 1,472 Euro je Liter, ein Plus von 6,8 Cent gegenüber dem Jänner. "Während beim Diesel beinahe laufend neue Tageshöchstwerte zu verzeichnen sind, liegt der Preis für Super noch unter dem vom ÖAMTC bisher beobachteten Höchstwert aus 2012. Mit Blick auf die steigenden Rohölpreise ist jedoch auch hier bald mit neuen Rekordwerten zu rechnen", so der Klub in einer Aussendung.