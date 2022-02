150 Euro Energiekostenausgleich wackeln

Manche Energieversorger haben ihre Preise erhöht, andere könnten folgen. Deshalb hat die Regierung Ende Jänner einen Energiekostenausgleich von einmalig 150 Euro angekündigt. Wie dieser tatsächlich an die Haushalte ausgezahlt werden kann, erregt die Gemüter.

Nachdem bereits die als Auszahlungsstelle vorgesehenen Energieversorger vor datenschutzrechtlichen und verwaltungstechnischen Problemen gewarnt haben, kommen nun auch schwere Bedenken vom Verfassungsjuristen Peter Bußjäger von der Uni Innsbruck und von Thomas Lohninger von der Grundrechtsplattform "epicenter.works". An eine rasche Auszahlung glauben sie nicht.

Michael Strugl verwies als Vertreter der E-Wirtschaft auf eine notwendige gesetzliche Basis, die es jedoch nicht gibt. Das Problem ist: Woher sollen die Energieversorger wissen, wie viel ein Kunde verdient und wie groß sein Haushalt ist? Dazu müssten sie diese Daten vom Bund erhalten, und hier beginnen die Bedenken – sowohl beim Datenschutz als auch beim Verwaltungsaufwand. Die Energieversorger würden vom Staat diese heiklen Daten bekommen, nur um eine Förderung auszuzahlen. "Das wäre aus meiner Sicht ganz klar überschießend", sagte Lohninger.

Aus dem Finanzministerium wurde verlautbart, dass an der gesetzlichen Grundlage gearbeitet werde, das Ministerium selbst könne jedenfalls den Kostenersatz nicht abwickeln. Profitieren sollen fast alle Haushalte, außer jene mit ganz hohen Einkommen. Der Ausgleich soll für Personen bis zu einer Verdienstobergrenze von rund 5600 Euro brutto monatlich kommen, bei Mehrpersonenhaushalten bis zur doppelten Höhe, so die Pläne. Von Wifo und SPÖ kam der Vorschlag, die hohen Energiekosten mit einer Mehrwertsteuer-Senkung bei Energie auszugleichen. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll sprach von "Frotzelei", weil die Menschen seit Beginn der Heizsaison "immer noch kein Geld gesehen haben". FPÖ-Chef Herbert Kickl wiederum sagte: "Der Energiekostenausgleich ist der nächste Betrug der Regierung an der Bevölkerung."