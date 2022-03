150 Euro Energiebonus, aber keine Spritsteuer-Senkung

Nach einem Schlagabtausch beschloss der Nationalrat am Mittwoch mit den Stimmen von ÖVP und Grünen einen Energiebonus in Höhe von 150 Euro pro Haushalt (Hauptwohnsitz) als Ausgleich für die höheren Energiekosten. In Summe sollen 600 Millionen Euro an rund vier Millionen Haushalte verteilt werden. Es gibt eine Einkommensobergrenze, die für einen Einpersonenhaushalt bei 55.000 Euro, für einen Mehrpersonenhaushalt bei 110.000 Euro im Kalenderjahr liegt.

"Mit dem Beschluss werden Mehrkosten, die den Haushalten in den kommenden Monaten voraussichtlich entstehen, genau dann abgefedert, wenn sie in den meisten Fällen anfallen – bei der Jahresabrechnung. Aus unserer Sicht ist das eine gute Lösung, die den Kostendruck für Haushalte mindert", sagte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von "Oesterreichs Energie", der Interessenvertretung der E-Wirtschaft. Ab April erhalten Stromkunden bzw. jeder Haushalt vom Bund einen Gutschein. Die Gutschrift von 150 Euro erfolgt direkt auf der nächsten Jahresabrechnung.

Die Oppositionsparteien ließen kein gutes Haar an den Entlastungsmaßnahmen der Regierungsparteien. Kai Jan Krainer (SPÖ) kritisierte, dass der Energiekostenausgleich in der Höhe von 150 Euro zu gering sei. Aufgrund erhöhter Steuereinnahmen profitiere vor allem der Finanzminister von der Teuerung, da dieser die Mehreinnahmen nicht in vollem Umfang zurückgebe. Hubert Fuchs (FPÖ) sprach sich für eine Abgabensenkung für Energie und Treibstoffe aus. Das Vorziehen der Lohnsteuersenkung für die zweite und dritte Tarifstufe sowie die Abschaffung der kalten Progression sei "das Gebot der Stunde". Die jetzige Gutschein-Lösung sei zu kompliziert. Für Gerald Loacker (Neos) wäre die Abschaffung der kalten Progression ebenfalls die sinnvollere Entlastung der Bürger.

Die Sozialpartner, die sich übergangen gefühlt hatten, überreichten der Bundesregierung am Mittwoch weitere Vorschläge, die nun geprüft und in den nächsten Wochen in weiteren Gesprächen vertieft werden sollen.

Unternehmen entlastet

Mehrheitlich grünes Licht gab der Nationalrat auch für die Änderung des Energieabgabenvergütungsgesetzes. Mit der Anhebung von Vorausvergütungen von Energieabgaben bei energieintensiven Produktionsbetrieben von fünf auf 25 Prozent solle die Liquidität besser abgesichert werden. Die Betriebe können einen Teil der bezahlten Energieabgaben vom Finanzamt zurückbekommen.

Die Bundesregierung wies die Kritik zurück. Man habe breitflächig reagiert, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).