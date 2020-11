15 Millionen Euro an Förderung für Landwirte

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen, hat die Landesregierung vor kurzem den "Oberösterreich-Plan" präsentiert: 1,2 Milliarden Euro sollen in den kommenden fünf Jahren investiert werden. Davon werden 15 Millionen Euro für die Landwirtschaft bereitgestellt, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer gestern sagte.

Die sogenannte Investitionsförderung startet mit 1. Jänner 2021. Diese wird zielgerichtet auf bauliche Vorhaben und Mechanisierung zur Verringerung der Feinstaubbelastung konzentriert.

Für besonders tierfreundliche Ställe und Sektoren mit geringer Eigenversorgung, etwa die Putenmast, werden die Fördersätze erhöht, sagte Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger. Beispiel hierfür ist etwa die Erhöhung des Fördersatzes für besonders tierfreundliche Stallhaltung auf 35 Prozent in der Schweinehaltung sowie in der Putenmast. Die Covid-19-Investitionsprämie könne parallel dazu genutzt werden.

Jeder Euro an Förderung fließe fünfmal in die heimische Wirtschaft zurück, so Hiegelsberger. Dadurch sollen Arbeitsplätze geschaffen werden. "Tierwohl ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft", sagte Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger. Die mit höherem Aufwand erzeugten Produkte sollten von den Konsumenten auch zu höheren Preisen gekauft werden. Sie hoffe auf einen Schulterschluss mit dem Handel.

