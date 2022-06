13.000 neue Dollar-Millionäre in Österreich

Im zweiten Coronajahr 2021 ist in Österreich und auch weltweit die Zahl der Reichen kräftig gewachsen. Der Klub der Dollar-Milliardäre vergrößerte sich um acht Prozent, sodass in Österreich nun mehr als 176.000 Menschen mehr als eine Million Euro in "anlagefähigem Vermögen" besitzen, teilte der Berater Capgemini in seinem aktuellen und jährlich erstellten "World Wealth Report" mit.

Als Vermögen gewertet werden hierin Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld sowie Immobilien, sofern sie nicht selbst genutzt werden. Sammlungen oder Gebrauchsgüter zählen nicht dazu. Vor allem dank der Konjunkturerholung und gestiegener Börsenkurse häuften die sehr Wohlhabenden im Jahr 2021 mehr Vermögen an.

Laut Capgemini stieg die weltweite Zahl der Menschen, die über anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million US-Dollar verfügen, im Vorjahr um 7,8 Prozent auf 22,5 Millionen. Ihr Vermögen wuchs 2021 gegenüber dem Vorjahr um ebenfalls acht Prozent auf den Rekordwert von 86 Billionen Dollar (rund 82 Billionen Euro). Das Vermögen der Ultrareichen wuchs noch stärker, um 9,1 Prozent.

Die meisten Dollarmillionäre kamen im Jahr 2021 aus den USA, Japan, Deutschland und China. 63,6 Prozent aller Dollar-Millionäre weltweit konzentrierten sich in diesen Ländern. In Deutschland gab es einen Anstieg um 6,4 Prozent auf 1,63 Millionen Personen, das sind an die 100.000 neue Dollar-Millionäre. "Es geht stetig bergauf, wenn wir die letzten Jahre Revue passieren lassen", sagte Capgemini-Experte Klaus-Georg Meyer.

Die Zusammensetzung der Dollar-Millionäre werde diverser, anteilig finden sich immer mehr Frauen unter den Millionären. In den nächsten zwei Generationen werden 70 Prozent des weltweiten Vermögens an Frauen aller Vermögensklassen vererbt werden, so die Berater. Millionärinnen legten besonderen Wert auf Gebührentransparenz und Datensicherheit.