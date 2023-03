13 Kilometer Stromnetz von internationaler Bedeutung

Seit den 1930er-Jahren verbindet eine 220-kV-Leitung die Umspannwerke St. Peter im Bezirk Braunau und Simbach am Inn in Bayern. Die alten Netze sind am Limit, daher wird die bestehende Leitung als Ersatzneubau auf 380 Kilovolt ausgebaut. Die 13-Kilometer-Leitung ist von internationaler Bedeutung: Sie verbindet Windstrom aus dem Norden und Solarstrom aus dem Süden mit Speicherkraftwerken in den Alpen.