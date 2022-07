120 Mitarbeiter betroffen: Autozulieferer Mahle sperrt in Mattighofen zu

Zum Schichtwechsel um 14 Uhr kam die Hiobsbotschaft: In einer Mitarbeiterversammlung teilte die Geschäftsführung von Mahle in Mattighofen der Belegschaft mit, das Werk bis Ende 2024 schließen und stattdessen künftig in Krotoszyn in Polen produzieren zu wollen. „Die Entscheidung dafür ist in der vergangenen Woche gefallen. Leider ist der Standort unter den derzeitigen Marktbedingungen nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagt Corinna Malej, Personalchefin bei Mahle in Österreich.

Als Hauptgrund nannte sie auf OÖN-Anfrage die Mobilitätswende und den daraus resultierenden sinkenden Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Mahle ist im Innviertel auf die Produktion von Öl-Wasser-Wärmetauschern für Diesel- und Benzin-Pkw spezialisiert. Zu den Kunden zählen beispielsweise Volkswagen und BMW.

Weil die Produktion in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei und sich der Markt konsolidiere, nehme der Preiswettbewerb zu, zumal in Österreich. Der Autozulieferer hat neben Mattighofen noch Standorte in Vöcklabruck und Sankt Michael ob Bleiburg. Diese seien nicht betroffen, sagt Malej. In Summe gebe es in Österreich rund 1900 Beschäftigte, weltweit hat Mahle 71.000 Mitarbeiter und setzt rund elf Milliarden Euro um. 60 Prozent des Umsatzes macht Mahle unabhängig vom Pkw-Verbrennungsmotor, bis 2030 soll dieser Anteil auf 75 Prozent steigen.

Für die 120 Mitarbeiter in Mattighofen soll es „möglichst sozialverträgliche Lösungen“ geben, so Malej. Verhandlungen mit den Sozialpartnern sollen dazu bald starten. Mahle betreibt das Werk in Mattighofen seit 13 Jahren. Damals, 2009, kaufte der deutsche Konzern dem Leitbetrieb KTM die Autosparte des Zulieferers KTM Kühler ab.