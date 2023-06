11,5 Mio. DHL-Sendungen passieren Flughafen Hörsching pro Jahr

Schnelligkeit zählt in der Logistik: Durchschnittlich weniger als 10 Minuten bleibt ein Paket in einem Service Center, bevor es auf den Weg zur nächsten Station geschickt wird. So läuft das bei DHL Express Austria auch am Flughafen Hörsching, wo Montagabend ein Blick hinter die Kulissen der Abendsortierung und Flugzeugbeladung gewährt wurde. Hörsching. 11,5 Mio. Sendungen werden pro Jahr in Hörsching abgehandelt, das entspricht einem Umschlag von 100.000 Tonnen Expresssendungen pro Jahr. Damit sind 180 Mitarbeiter beschäftigt, rund 650 sind es in ganz Österreich. Linz ist einer von weltweit 22 so genannten Hubs, weltweit sind mehr als 320 Flugzeuge an 500 Flughäfen für DHL im Einsatz. Zwei Flugzeuge starten und landen täglich in Linz, viele Sendungen kommen aus und gehen an den größten DHL-Hub in Europa nach Leipzig.

"Österreich ist in vielen Punkten bereits sehr gut aufgestellt, gerade im KMU-Bereich gibt es aber noch viel Potenzial zur internationaleren Ausrichtung und Aufstellung", sah DHL-Express-Austria-Geschäftsführer Ralf Schweighöfer noch Möglichkeiten, das Handelsvolumen zu steigern.

Neben Logistik beschäftigt sich DHL Express Austria auch mit Nachhaltigkeit und verfolgt das Ziel, unter den Zustellfahrzeugen bis Jahresende einen Elektro-Anteil von knapp 20 Prozent zu erreichen. Bei den Firmenfahrzeugen wird der E-Anteil bis Jahresende voraussichtlich bei rund 90 Prozent liegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper