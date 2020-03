11.300 Arbeitslos-Meldungen in Oberösterreich binnen fünf Tagen

Am Montag, dem 16. März war mit mehr als 3700 Arbeitslos-Meldungen ein historisch starker Tag beim AMS, in den Tagen darauf folgten dann noch 3000, 2000, 2500 und 2000 weitere Arbeitslosmeldungen. Die positive Nachricht laut dem Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer lautet, dass sich diese Woche die Dynamik der Arbeitslos-Meldungen verlangsamt habe. Am gestrigen Montag kamen noch einmal 1400 Meldungen dazu, am heutigen Dienstag (Stand 15 Uhr) waren es bereits unter 700.

Zahlreiche Firmen hätten ihre Arbeitslos-Meldungen zurückgezogen und wollen auf Kurzarbeit umstellen. In dem Zusammenhang würden sich Verzögerungen nicht vermeiden lassen sagt Straßer. Aber es gingen keine Ansprüche verloren, weil die Anträge auf Kurzarbeit rückwirkend ab 1. März gestellt werden könnten. Die Zahl der Arbeitslosen in Oberösterreich hat sich von rund 36.500 (Montag 16. März) bis gestern auf 51.000 erhöht. Ende März vergangenen Jahres lag die Zahl um die Hälfte niedriger, bei 33.800.