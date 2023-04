110 Jahre Aldi: Vom Backwarenhandel zum Weltkonzern

Günstige Eigenmarken, wechselnde Aktionsangebote und ein überschaubares Sortiment: Angesichts der Preissteigerungen bei Lebensmitteln erleben die Diskonter derzeit einen Höhenflug. Der Erfinder der Diskont-Schiene, der deutsche Konzern Aldi (zu dem auch Hofer in Österreich gehört), feiert am Montag ein wichtiges Jubiläum: Vor 110 Jahren, am 10. April 1913, wurde in Essen der Grundstein für das heutige Handelsimperium gelegt. Aldi Nord und Aldi Süd sind nicht nur in Europa und Nordamerika, sondern auch in Australien aktiv. Mit mehr als 11.000 Filialen ist Aldi der weltgrößte Diskonter. 121 Milliarden Dollar wurden 2021 umgesetzt.

Seit 1968 gehört Hofer zu Aldi Süd. Aufnahme um 1970 Bild: Hofer

1913 eröffnete der Bäcker Karl Albrecht einen "Handel mit Backwaren", seine Frau im Jahr darauf das erste Lebensmittelgeschäft. Hinter der Erfolgsgeschichte stehen aber in erster Linie die Söhne der beiden, Karl junior und Theo. Sie übernahmen 1945, 1955 betrieben sie bereits mehr als 100 Lebensmittelgeschäfte. Seit 1961 trennt der "Aldi-Äquator" Deutschland in Aldi Nord (Theo; Sitz in Essen) und Aldi Süd (Karl; Sitz in Mülheim an der Ruhr). Die Abkürzung steht für "Albrecht-Diskont". Über die Gründe für die Trennung wird bis heute spekuliert. Eine Vermutung besagt, dass die Brüder sich beim Führungsstil nicht einigen konnten, eine andere, dass keine Einigkeit darüber herrschte, ob in den Filialen auch Zigaretten angeboten werden sollen oder nicht.

Karl Albrecht junior, Co-Erfinder des Diskontprinzips, starb 2014. Bild: Aldi Süd

Warum der Name Hofer blieb

Das Prinzip war in beiden Gruppen in den Anfangsjahren dasselbe: Eine geringe Anzahl an Lebensmitteln wurde direkt aus Kartons auf Paletten zur Selbstbedienung angeboten. Die Einrichtung war spärlich, die Preise dafür waren niedrig.

Seit 1968 ist Aldi international: Die österreichische Handelsgruppe Hofer mit 30 Filialen wurde übernommen. Weil es bereits einen Diskonter namens Adel gab, der die Namensrechte für Aldi hielt, blieb der Name Hofer bestehen.

Karl und Theo Albrecht gehörten über Jahre zu den reichsten Deutschen. Die Aldi-Geschichte ist aber auch geprägt von Schicksalsschlägen: 1971 wurde Theo Albrecht entführt. Ein Rechtsanwalt mit hohen Spielschulden und ein vorbestrafter Tresorknacker hielten ihn in einem Schrank gefangen. Das Martyrium dauerte mehr als zwei Wochen, ehe Theo Albrecht nach Zahlung von Lösegeld frei kam.

Eine Entführung mit Folgen

Die beiden Entführer wurden wenig später gefasst, der Schock in der Familie saß tief: Theo Albrecht sprach nie wieder mit Journalisten und ließ sich auch nicht mehr fotografieren. Die gesamte Familie zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Die Grundidee des Diskonts wurde von verschiedenen Unternehmen übernommen. Immer mehr Anbieter kamen dazu. Zudem nahmen auch Supermärkte vermehrt günstige Eigenmarken in ihr Sortiment auf, was bei Aldi zu Modernisierungsdruck führte.

Letztes Bild: Theo Albrecht mied nach der Entführung die Öffentlichkeit. Bild: dpa

Das Konzept wurde sukzessive geändert, mit dem klassischen Diskonter von damals haben die Filialen heute nichts mehr gemein: Statt kaltem Neonlicht und Holzpaletten dominieren modernes Design und Wohlfühlatmosphäre. Neben den Eigenmarken gibt es auch immer mehr Markenartikel und Aktionen, die laufend wechseln.

