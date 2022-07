0,9998 oder 1,0003? Der Unterschied beträgt nur 0,05 Cent, ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Am Mittwoch kostete ein Euro kurzfristig weniger als einen US-Dollar, am Donnerstagnachmittag ein wenig mehr. Aber 20 Jahre nach Einführung des Euro als Bargeld in Europa gibt es erstmals wieder Gleichstand zwischen den beiden Währungen.