In Oberösterreich sollen im Jahr 2025 rund 100.000 Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb sein, davon zehn Prozent in öffentlichem Eigentum. "E-Autos zeichnen sich grundsätzlich durch größere Effizienz und optimierten Wirkungsgrad aus. In Oberösterreich kommt außerdem der größte Teil des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern, daher ist der Ausbau der Elektromobilität in Oberösterreich auch ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer zu den OÖNachrichten.