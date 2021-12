100 Millionen für Quarantäne-Ausfälle

Im ersten Jahr der Pandemie waren die Bezirkshauptmannschaften (BH) und Magistrate mit der Fülle an Anträgen auf Ersatzzahlungen für Mitarbeiter, die pandemiebedingt abgesondert wurden, völlig überfordert. Im zweiten Jahr ist allmählich Routine eingekehrt. Inzwischen hält das Land Oberösterreich bei einem Erledigungsanteil von 90 Prozent, wie eine Auswertung des Landeskrisenstabs für die OÖN zeigt.

In Summe werden in Oberösterreich wohl geschätzte 500.000 Menschen wegen der Corona-Pandemie schon einmal einen Quarantäne-Bescheid erhalten haben. Einen Lohnersatz vom Bund gibt es nur für erwerbstätige Personen, nicht für Kinder oder Pensionisten. Hier zählt das Land bereits mehr als 112.000 Personen seit Beginn der Pandemie. Ende November hielt der Krisenstab bei rund 10.500 offenen Fällen.

Nur 84 Fälle bezögen sich auf Anträge, die älter als sechs Monate sind, zeigt die Auswertung. Die Mehrzahl stammt aus zwei BH: Linz-Land mit 32 offenen Fällen und Urfahr-Umgebung mit 33 nicht abgeschlossenen Fällen. Hier spielt aber ein offenes Gerichtsverfahren eine Rolle. Dem Vernehmen nach ist die Post AG mit der regionalen Vorgangsweise nicht einverstanden und hat etliche Bescheide beeinsprucht. Nur wenige Verfahren seien beim Landesverwaltungsgerichtshof bzw. beim Verwaltungsgerichtshof anhängig, heißt es beim Land.

Die BH Linz-Land bildet mit einem Anteil der erledigten Anträge mit 83 Prozent das Schlusslicht. Mehr als 11.000 Anträge haben die Betriebe eingereicht. Die BH Urfahr-Umgebung (bei fast 7000 Anträgen) liegt umgekehrt mit einem Abwicklungsgrad von 96 Prozent ganz vorn. Die meisten Anträge hatte mit mehr als 12.000 der Bezirk Vöcklabruck zu bewältigen, die wenigsten Kirchdorf mit weniger als 5000.

Carmen Breitwieser, Leiterin des Corona-Krisenstabes beim Land, sagt, dass es ganz wenige Beschwerden gäbe. "Das zeigt sich am hohen Abwicklungsstand und der hohen Auszahlungssumme." Auch aus der Wirtschaftskammer heißt es, dass es aus diesem Grund sehr wenige Nachfragen gäbe.

Tatsächlich haben die Betriebe in Oberösterreich bundesweit die höchsten Ersatzleistungen kassiert. Per Ende September waren das knapp 100 Millionen Euro, wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Neos-Abgeordneten Gerald Loacker hervorgeht. Im größeren Niederösterreich waren es 77,6 Millionen Euro.

Bemerkenswert: In diesen beiden Bundesländern allein wurde damit jeweils mehr ausbezahlt, als der Bund für ganz Österreich für das gesamte heurige Jahr budgetiert hatte. Das waren 74 Millionen Euro, schreibt Wolfgang Mückstein in der Anfragebeantwortung. Noch offen sind die Anträge aus der aktuellen vierten Welle, diese können bis zu drei Monate nach Beendigung der Quarantäne gestellt werden. Im November waren 50.000 Personen (nicht alle aber erwerbstätig) in Quarantäne.