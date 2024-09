Zwei oberösterreichische Europameister bei Rodel-Heim-EM

Am Sonntag wurden in Edlbach die sechsten Europameisterschaften im Rollen-Rodeln ausgetragen. Dabei waren die Lokalmatadore in den Einzelwertungen eine Klasse für sich. Bei den Herren konnte sich Thomas Sölkner 15 Hundertstelsekunden vor seinem Bruder Andreas und 17 Hundertstel vor Fabian Achenrainer durchsetzen. Achenrainer konnte dafür mit seinem Cousin Simon Achenrainer im Doppelsitzerbewerb den obersten Platz am Podest erobern.

Andreas Sölkner, Thomas Sölkner und Fabian Achenrainer

Bei den Frauen war die Lokalmatadorin Michelle Schnepfleitner 18 Hundertstelsekunden vor der für Deutschland startenden Tirolerin Lisa Walch und 41 Hundertstelsekunden Junioren-Europameisterin Riccarda Ruetz - ebenfalls aus Tirol - die schnellste. Im abschließenden Teambewerb gewann Austria1 vor Austria 2.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper