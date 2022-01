"Wir schauen wenigstens gut aus"

Der Countdown läuft. Am Montag und Dienstag wurden Österreichs Olympiateilnehmer eingekleidet und zum Fotoshooting gebeten, heute folgt die offizielle Verabschiedung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, am Freitag hebt das Gros des Teams nach Peking ab, wo am 4. Februar die Winterspiele eröffnet werden.

"Wenn wir schon nicht gut abliefern, schauen wir wenigstens gut aus. Am Material soll es nicht scheitern", sagte Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr mit einer Portion Galgenhumor. Dem 30-jährigen Gramastettner war die Kitzbühel-Enttäuschung mit zwei 13. Rängen in den Abfahrten noch anzumerken. Sein Speed-Kollege Daniel Hemetsberger genoss die Zeremonie in vollen Zügen, die Vorfreude auf seinen ersten Olympia-Einsatz ist riesig. "Ich habe vor Saisonbeginn nicht damit gerechnet, ich werde es nehmen wie ein Weltcuprennen, damit ich mich nicht zu sehr unter Druck setze", sagte der Nußdorfer.

Für den Vöcklabrucker Bob-Anschieber Markus Glück ist es schon der zweite Olympiaeinsatz, der 30-Jährige sitzt im Schlitten von Markus Treichl. Heuer soll das Abschneiden besser sein als vor vier Jahren in Pyeongchang, wo ein 22. Rang zu Buche stand.

Auch Jacqueline Seifriedsberger war 2018 in Südkorea mit von der Partie und im Einzelbewerb von der Normalschanze 13.

Salzburg stellt nicht nur die zweitmeisten Aktiven (21) – Tirol hat 30 –, sondern auch den jüngsten und den ältesten Teilnehmer. Der 17-jährige Ski-Freestyler Matej Svancer erlebt seine olympische Feuertaufe, Alpin-Snowboarder Andreas Prommegger bestreitet mit 41 Jahren seine bereits fünften Winterspiele.