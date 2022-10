"Winteratmosphäre im Herzen der Wüste". Dieser Werbespruch liest sich auf den ersten Blick wie ein schlechter Scherz und wirkt stark widersprüchlich. Trotzdem soll diese Vorstellung in Saudi-Arabien in die Tat umgesetzt werden, denn das Land hat in der vergangenen Woche den Zuschlag für die Asien-Winterspiele im Jahr 2029 erhalten. Und das, obwohl die Wintersporttradition im Königreich auf der Arabischen Halbinsel - vorsichtig formuliert - eher bescheiden ist.