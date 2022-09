Will die FIS Russlands Wintersportlern bald ein Hintertürchen öffnen?

In wenigen Wochen hält der Weltcup-Winter in den verschiedenen Disziplinen wieder Einzug. Was dann mit Russlands nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine ausgeschlossenen Sportlern passieren soll, ist dieser Tage heiß diskutiertes Thema in den Chefetagen des Welt-Skiverbandes FIS. Nun scheint sich eine kleine Tür zu öffnen – insbesondere bereits in Hinblick auf die Weltmeisterschaften.