"Das ist einfach ein Weltcupauftakt, der gut und glücklich gelaufen ist", sagte Georg Hackl. Worte, die nach Understatement und Euphoriebremse klangen – hatten Österreichs Kunstbahnrodler doch beim Saisonstart in Innsbruck-Igls alle acht Rennen gewonnen, darunter ein von Nico Gleirscher angeführter Vierfachsieg im Einer sowie ein dreifacher im Doppelsitzer mit Juri Gatt und Riccardo Schöpf an der Spitze (mehr in den Ergebnissen).