Verjährt: Missbrauchsverfahren  gegen Langlauf-Trainer eingestellt

Anfang März brachten die OÖN sexuelle Übergriffe auf teils minderjährige Langläuferinnen in den 1990er-Jahren ans Tageslicht. Mehre Betroffene meldeten sich. Knapp fünf Monate später wurde das Ermittlungsverfahren gegen den oberösterreichischen Trainer eingestellt. "Wegen Verjährung", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz gestern, ohne nähere Angaben zu machen. Die Verjährungsfrist hängt vom Grad des Delikts ab: Bei schweren Vergehen gelten oft zehn Jahre, die mit der Vollendung des 18. Lebensjahres zu laufen beginnen. Auch Ausweitungen sind möglich. Demnach kam das mutige Outing der Betroffenen im März dieses Jahres für eine juristische Verfolgung offenbar zu spät.

Disziplinarverfahren startet

Wie es mit dem ehemaligen Landestrainer nun weitergeht, ist offen. Der Ball liegt vorerst beim Bundesheer. Dieses hatte den Betreuer nach Bekanntwerden der Vorwürfe von seiner Anstellung im Heeressportstützpunkt auf der Linzer Gugl abgezogen und sprach eine "Dienstverwendung" in Wien aus. Nach Abschluss der Ermittlungen der Behörden wird sich nun eine Disziplinarkommission des Heeres die Causa ansehen und mögliche Konsequenzen daraus ziehen. "Bis dahin wird er in Wien bleiben", erklärte eine Ministeriumssprecherin. Der Abkommandierte selbst dürfte bisher allerdings nicht viel Zeit in der Bundeshauptstadt verbracht haben. Heeresquellen berichten, dass der Trainer nach einem längeren Krankenstand eine Kur in Bad Leonfelden angetreten hatte. Dort ist übrigens mit Alfred Hartl jener Mann Langzeit-Bürgermeister, der bis 2014 25 Jahre lang Landessportdirektor und Vorgesetzter des Trainers war. Also auch in den 90ern, als sich die Übergriffe auf die Langläuferinnen ereignet haben sollen. Außerdem soll der Betreuer zuletzt trotz Versetzung weiter Athleten in Linz betreut haben. Auf privater Basis.

Für Hartls Nachfolger, Gerhard Rumetshofer, droht der Trainer zur heißen Kartoffel zu werden. Sollte er vom Bundesheer zurück in das Heeressportzentrum auf der Gugl versetzt werden, würde er im angebundenen Olympiazentrum wieder auf Nachwuchssportler treffen. Und eine juristische Reinwaschung in Form einer Verjährung kann die im Raum stehenden Anschuldigungen letztendlich nicht widerlegen.

Dementsprechend zurückhaltend ist auch die Reaktion aus dem Büro von Sportlandesrat Markus Achleitner. Obwohl die möglichen Szenarien überschaubar sind, heißt es auf OÖN-Nachfrage, dass man noch die Entscheidung des Bundesheeres abwarten wolle. Erst dann werde man sich äußern.