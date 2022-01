Snowboarder gut in Fahrt

Erstmals triumphierte die 29-Jährige dabei im olympischen Parallelriesentorlauf. Nun folgen die ÖSV-Heimbewerbe in Bad Gastein ab morgen und danach die Peking-Generalprobe auf der Simonhöhe. Die Kärntnerin freut sich auf ihr Heimspiel, auch wenn Zuschauer vor Ort nicht zugelassen sind. "Der Zeitpunkt dieses Sieges jetzt könnte nicht besser sein."

Jakob Dusek hat mit Rang zwei in Krasnojarsk (Russland) die stolze Podestserie der ÖSV-Snowboardcrosser auf zehn Weltcups verlängert. Seit dem Rennen in Valmalenco (Italien) im Jänner 2021 stand immer ein Österreicher auf dem Podium. Der Deutsche Martin Nörl gewann beide Rennen in Russland. Julian Lüftner wurde am Samstag im ersten Bewerb Dritter.