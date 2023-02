Snowboard: ÖSV-Duo Prommegger/Schöffmann holte Silber im Mixed

Das rot-weiß-rote Duo unterlag am Mittwoch bei stürmischen Bedingungen erst im Finale Nadya Ochner und Aaron March aus Italien. Bronze ging an Julie Zogg und Dario Caviezel aus der Schweiz. Für den ÖSV war es die bereits sechste Medaille bei diesen Weltmeisterschaften.

Im Finale fehlten Prommegger und Schöffmann am Ende nur 29 Hundertstelsekunden auf Gold. "Es war vom Winde verweht, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe nicht einmal die Tore gesehen und war froh, dass ich ins Ziel gekommen bin", beschrieb Prommegger seine Eindrücke von der Medaillenentscheidung im ORF. Für den 42-jährigen Vorarlberger war es nach Gold im Parrallel-Slalom am Dienstag seine zweite Medaille bei dieser WM.

Gleiches gilt für Schöffmann, die tags zuvor mit Bronze im Parallel-Slalom ihr allererstes Edelmetall bei Weltmeisterschaften geholt hatte und direkt nachlegte. "Die Silbermedaille nehmen wir gerne", sagte die 30-Jährige. Für die weiteren beiden ÖSV-Teams Arvid Auner/Claudia Riegler sowie Fabian Obmann/Daniela Ulbing war im Viertelfinale Endstation. Obmann und Ulbing mussten sich im Viertelfinale gegen Ochner/March geschlagen geben. Auner und Riegler verpassten gegen die Italiener Maurizio Bormolini und Lucia Dalmasso den Sprung ins Halbfinale.

