Zittern um die Vierschanzen-Tournee Kraft bleibt weiter nur Zuschauer

Keine Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee für Stefan Kraft: Der Weltcup-Gesamtsieger der vergangenen Saison fehlt auch am Wochenende in Engelberg in der Schweiz. Der Salzburger möchte seinen angeschlagenen Rücken, der ihn zuletzt auch zum Auslassen der Skiflug-WM in Planica gezwungen hatte, bis zur am 28. Dezember beginnenden Vierschanzen-Tournee auskurieren.

Es sei durchaus möglich, dass sich Kraft erst in den Weihnachtsfeiertagen über ein Antreten entscheidet. Der Salzburger ist seit einer Corona-Infektion gleich nach dem Weltcup-Auftakt in Wisla außer Gefecht.

Österreichs Skispringer treten in Engelberg (heute, 18 Uhr Qualifikation, Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr, Einzelbewerbe) mit dem Skiflug-WM-Vierten Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Daniel Huber, Thomas Lackner und Gregor Schlierenzauer an.

Nach einer Absage und einer Verschiebung starten Chiara Hölzl und Co. heute (15.40 Uhr) in der Ramsau endlich in die WM-Saison. Die Erwartungshaltung ist nach der tollen Vorsaison groß. Hölzl verpasste mit sechs Einzelsiegen den Gesamt-Weltcup-Titel als Zweite nur um 65 Punkte, die derzeit verletzte Eva Pinkelnig wurde mit drei Einzelsiegen Gesamt-Dritte. Die Innviertlerin Jacqueline Seifriedsberger ist nach ihrem Kreuzbandriss im Vorwinter noch nicht einsatzfähig für den Weltcup.

Geiger mit positivem Test

Der frischgebackene Skiflug-Weltmeister Karl Geiger (D) lieferte gestern einen positiven Corona-Test ab und fehlt wie Konkurrent Kraft ebenfalls in Engelberg.