Zehn lange Jahre ohne "Goldenen Adler": Jetzt ist er zum Greifen nah

In der Allgäu-Arena am Fuße des Schattenbergs in Oberstdorf bleibt traditionell kein Platz frei. Seit Monaten sind sämtliche 25.500 Tickets für den Auftakt der 73. Vierschanzentournee (Qualifikation am Samstag, 16.30 Uhr/Wettkampf am Sonntag, 16.30 Uhr, ORF 1) vergriffen. Das Skisprung-Highlight zum Jahreswechsel hat nichts an Attraktivität eingebüßt, obwohl die gastgebenden Nationen eine längere Durststrecke hinter sich haben.