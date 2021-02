Kramer sprang auf Platz vier - Trainer sauer: "Das war nicht fair"

Bitterer Auftakt für Österreichs Skispringerinnen bei der Nordischen WM in Oberstdorf: Marita Kramer verpasste auf der Normalschanze nach Halbzeitführung als letztlich Vierte um 1,1 Punkte die Medaillen.

Diskussionen löste eine Entscheidung der Jury aus, die vor Kramers Sprung im zweiten Durchgang trotz gleichbleibender Windverhältnisse verkürzte.

Damit könnte die Jury auf den ersten Durchgang reagiert haben, in dem die 19-jährige Salzburgerin mit 109 Metern einen Schanzenrekord aufgestellt hatte. Dabei hatte Kramer Probleme mit der Landung gehabt; sie hatte leicht in den Schnee gegriffen.

Cheftrainer: "Das war nicht fair"

"Diese Entscheidung ist ganz, ganz schwer nachvollziehbar", sagte ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer im ORF. "Man hat hier mit einer Jury-Entscheidung in die Medaillenentscheidung eingegriffen. Das war nicht fair. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das gemacht haben, heute gut schlafen werden."

Kramer selbst versuchte es trotz der Trauer über die verpasste Medaille sportlich zu nehmen: "Der Sprung war einfach einer der schlechteren. Ich bin verdient Vierte."

Nächste Chance am Freitag

Gold ging an die Slowenin Ema Klinec, die sich vor Maren Lundby (Nor) und Sara Takanashi (Jpn) siegte. Daniela Iraschko-Stolz wurde als Achte zweitbeste Österreicherin. Eva Pinkelnig verpasste nach verpatztem Sprung (81 m) als 32. das Finale der besten 30. Sophie Sorschag wurde im ersten Durchgang wegen ihres Anzugs disqualifiziert.

Bereits am morgigen Freitag geht es für die Skispringerinnen weiter, dann folgt der Teambewerb (ab 17 Uhr live in ORF1). In diesem holten die Österreicherinnen bei der erstmaligen WM-Austragung vor zwei Jahren in Seefeld Silber hinter Deutschland.