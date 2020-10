Wenn es den im Frühjahr zurückgetretenen heimischen Biathlon-Großmeister Dominik Landertinger in seiner "Sportler-Pension" ins Innviertel zurückzieht, ist etwas im Busch. "Ich sag immer, ich bin zwar gebürtiger Oberösterreicher, aber ein lebendiger Tiroler", sagt Landertinger, der 1988 in Braunau das Licht der Welt erblickte, aber dann in Kindesjahren mit seiner Familie in den Westen Österreichs umzog.