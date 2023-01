Weltcup-Leader eine Klasse für sich

Der Norweger gewann den Sprint von Pokljuka trotz eines Fehlschusses 48,1 Sekunden vor seinem Bruder Tarjei Bö (0 Fehlschüsse). Der Salzburger Simon Eder meldete sich mit fehlerfreier Schussleistung, Rang 14 und einer soliden Ausgangsposition für das heutige Verfolgungsrennen (14.45 Uhr) zurück. "Läuferisch war es richtig hart, im Ziel hat meine Lunge schon ordentlich gebrannt. Ansonsten war es ein super Rennen von mir", sagte Eder.

Heute gilt das Motto "Ladies first". Um 11.30 Uhr beginnt die Verfolgung der Damen, in der Lisa Hauser zur Aufholjagd blasen will. Die Tirolerin startet als 13. vom Donnerstag-Sprint.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper