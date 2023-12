Wellinger behielt im "Hexenkessel" die Nerven

Die 25.000 Skisprung-Fans in der restlos ausverkauften Allgäu-Arena zu Oberstdorf staunten nicht schlecht, als sich Titelverteidiger Halvor Egner Granerud schon im ersten Durchgang des Tournee-Auftaktbewerbs aus dem Rennen um den Goldenen Adler verabschiedete. Der 27-jährige Norweger landete mit einem 105,5-Meter-"Hupfer" als 48. im Nirvana und war anschließend völlig konsterniert: "Ich bin leer, das ist ein schwerer Schlag", sagte der in eine Formkrise geschlitterte amtierende Gesamt-Weltcup-Champion.

Die Geschichte des 72. deutsch-österreichischen Traditionsevents rund um den Jahreswechsel schreiben andere. Zum Beispiel Andreas Wellinger, jener Red-Bull-Pilot, der mit Weiten von 139,5 und 128 Metern einen umjubelten Heimerfolg zelebrierte. Der 28-Jährige landete drei Punkte vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (134,5/129 m) und 10,4 vor dem Weltcup-Führenden Stefan Kraft, der sich mit 132,5 und 125 Metern eine solide Ausgangsposition verschafft hat.

"Ein Super-Auftakt. Es war sehr spannend mit einer genialen Stimmung. Hut ab vor Andi Wellinger, dass er es runtergebracht hat. Ich bin froh, dass ich da auf dem Stockerl stehe", sagte der 30-Jährige, der ein kompaktes ÖSV-Team anführte. "Zehn Punkte Rückstand sind okay, es geht so schnell im Skispringen", weiß Kraft.

Die Nummer 1 ist Programm: Der Deutsche Andreas Wellinger triumphierte in Oberstdorf. Bild: APA/AFP/KERSTIN JOENSSON

Jan Hörl wurde Achter (24,2 Zähler zurück), der Theninger Michael Hayböck, der zur Halbzeit auf Platz fünf gelegen war, Zehnter (-27,9 Punkte). Manuel Fettner landete auf Rang 13, Clemens Aigner wurde vor Daniel Tschofenig 19.

Wellinger überstrahlte unter dem Flutlicht am Schattenberg alle: "Es ist unglaublich, ich bin superhappy und stolz auf den Tag", freute sich der Mann aus Traunstein.

Schlechte Erinnerungen an Garmisch

Nun übersiedelt der "Adler"-Tross nach Garmisch-Partenkirchen, wo am Montag (14 Uhr, ORF 1) das Neujahrsspringen über die Bühne gehen wird. Die Österreicher warten auf der Olympiaschanze seit zehn Jahren auf einen Sieg.

2014 triumphierte Thomas Diethart, Krafts Erinnerungen sind negativer Natur. 2018 und 2019 hatte der Pongauer den zweiten Durchgang der besten 30 verpasst, 2021 wurde er 28., 2023 landete er auf Position 18. Zu wenig für seine hohen Ansprüche. "Das ist Vergangenheit, ich mache mir darüber keine Gedanken", sagte Kraft.

Schon am Samstag (17.45 Uhr, ORF 1) gehen die Damen der Lüfte in Garmisch über den Bakken, die sogenannte "Two Nights Tour" wird am 1. Jänner (16.15 Uhr, ORF 1) in Oberstdorf abgeschlossen. "Ich hoffe, dass ganz viele Fans kommen. Wir werden schauen, dass wir eine gute Show hinlegen", sagte Eva Pinkelnig. Österreichs Sportlerin des Jahres 2023 und Weltcup-Titelverteidigerin gibt nach einer Kniereizung ihr Comeback. Auch Jac-queline Seifriedsberger (SC Waldzell) und Julia Mühlbacher (ASVÖ SC Höhnhart) sind dabei.

A la longue soll es auch bei den Ladies eine Vierschanzentournee geben – mit österreichischer Schauplätzen. "Wir hoffen, dass wir irgendwann ein tolles Produkt auf die Beine stellen", betonte Mario Stecher, der Sportliche Leiter im ÖSV. Das aktuelle Problem: Auf dem Innsbrucker Bergisel gibt es (noch) kein Flutlicht, weshalb das Zeitfenster im Moment zu klein ist, um Damen und Herren gemeinsam unterzubringen.

