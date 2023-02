Was Pinkelnig so stark macht

Niemand jubelt so emotional wie sie: Eva Pinkelnig

Der Bann ist gebrochen, die erste Medaille für Österreich bei der nordischen Weltmeisterschaft in Planica geholt, in dieser Tonart kann es weitergehen. Eva Pinkelnig ist zu ihrer Silbermedaille nur zu gratulieren. In einem hochklassig geführten Wettkampf behielt die Vorarlbergerin die Nerven und krönte sich mit einem grandiosen zweiten Sprung zur Vizeweltmeisterin.

Im Auslauf ging es bei diesem ersten Bewerb der Damen höchst emotional zu. Die neue Weltmeisterin, Katharina Althaus, sank auf die Knie, konnte ihr Glück kaum fassen. Freudentränen flossen bei ihr und bei Pinkelnig, die nicht eine Sekunde über den knapp verpassten Sieg trauerte. Dass ist das, was auch die Stärke von Eva Pinkelnig ausmacht: Sie nimmt die Dinge, wie sie kommen. Versteift sich nicht darauf, dass es nach ihren Seriensiegen Gold werden muss. Ihre persönliche Erwartungshaltung ist hoch, aber nicht verbissen und eindimensional. Nach allem, was die Vorarlbergerin auf ihrem Weg zur Spitze mitgemacht hat, ist das, was bei dieser WM kommt, Zugabe und nicht Lebenszweck.

So konnte auch eine aufgehende Anzugnaht im Probedurchgang Pinkelnig nicht aus der Bahn werfen. Die Vorarlbergerin blieb dadurch sicherlich nicht unberührt, der erste Wettkampfsprung war auch nicht ganz gelungen. Doch im zweiten Durchgang war vom Absprung weg wieder die volle Energie da und der Sprung ins Glück perfekt.

Insgesamt waren Niveau und Dichte bei diesem ersten Damenbewerbs extrem hoch, so ist auch der elfte Rang von Julia Mühlbacher absolut bemerkenswert. Als 18jährige, die sich erst in Hinzenbach für das WM-Team aufdrängte, ist sie derzeit die Nummer zwei im Lager des ÖSV. Chiara Kreutzer und Sara Marita Kramer hatten leider keinen Grund zum Jubeln. Kreutzer muss sich genauso wie Jaqueline Seifriedsberger für den heute stattfindenden Teambewerb ordentlich steigern. Deutschland und Norwegen sind starke Gegnerinnen, unsere Nachbarn sicher beflügelt durch Althaus’ Goldmedaille. Bei den Norwegerinnen muss Topspringerin Anna Odine Stroem erst verkraften, dass sie als Halbzeitführende „nur“ Bronze holte.

Wenn es um Medaillen geht, ist Kraft da

Bei den Herren wird es heute ebenfalls sehr spannend. Die Slowenen um Anze Lanisek und Timi Zajc haben auf ihrer Heimschanze gleich einmal gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Halvor Egner Granerud ist nach wie vor in Überform, nur hinter Dawid Kubaki steht ein Fragezeichen. Der Pole musste das erste Training aufgrund von Rückenproblemen auslassen. Bei den Österreichern konnte sich zunächst nur Daniel Tschofenig mit der Normalschanze in Planica anfreunden. Es ist aber eine der Eigenheiten von Stefan Kraft, dass er einige Trainingssprünge braucht, um sich zu akklimatisieren. Wenn es um Medaillen geht, ist er stets voll da.

