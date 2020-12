Warum die Polen doch noch grünes Licht bekamen

Erst am Montag waren die polnischen Skispringer vom gestrigen Auftaktbewerb der Vierschanzentournee in Oberstdorf (D) ausgeschlossen worden. Gestern kam dann alles anders: Der Internationale Ski-Verband (FIS) revidierte seine Entscheidung und ließ Polens Springer rund um Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki, der gestern zudem Vater wurde, und Olympiasieger Kamil Stoch dann doch teilnehmen.

Wie ist dieser Umkehrschwung zu erklären? Ausgangspunkt für den Ausschluss war ein positiver Coronatest von Springer Klemens Muranka (Pol) am Sonntag gewesen. Da innerhalb des polnischen Teams ein reges Miteinander mit vielen Kontakten geherrscht hatte, hatte das zuständige Gesundheitsamt Allgäu über die gesamte Abordnung Quarantäne verhängt, womit der Oberstdorf-Bewerb für die Polen gestrichen war. Auch ein Antreten beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen schien mehr als fraglich. Sogar Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki zeigte sich darüber entrüstet: "Für uns Polen beginnt der Winter mit dem Skispringen."

Bewegung in die Sache brachte ein negatives Ergebnis Murankas bei einem weiteren Test am Montagabend. Die FIS und die Teams hatten sich in einer außerplanmäßigen Mannschaftsführersitzung darauf verständigt, den Polen die Teilnahme an der Vierschanzentournee zu ermöglichen, sollte noch eine dritte Testreihe negativ ausfallen. Das trat ein und wurde am Dienstag kommuniziert, woraufhin das Gesundheitsamt die Quarantäne aufhob. "Wir werden das polnische Team in den Wettbewerb integrieren", verkündete FIS-Renndirektor Sandro Pertile.

Eine Entscheidung, die auch im Sinne der sportlichen Konkurrenz ist, denn im Falle eines Ausschlusses in Oberstdorf hätten die Tourneemitfavoriten Kubacki und Stoch keine Chance mehr auf den Gesamtsieg gehabt.

Aschenwald behält 5000 Euro

Da die Polen die Qualifikation am Montag nicht bestreiten durften, musste der Modus für den gestrigen Wettkampf umgekrempelt werden. Die Quali wurde kurzerhand für wertlos erklärt und der erste Durchgang von 50 auf 62 Starter aufgestockt. Die Konsequenz war, dass der sonst übliche K.o.-Modus geopfert werden musste. Die letztlich überflüssige Quali hatte Philipp Aschenwald für sich entschieden. Die 5000 Euro Preisgeld, die er dafür bekam, darf der Tiroler behalten.

Österreichs Adler waren – angeführt von Stefan Kraft, Michael Hayböck und Cheftrainer Andreas Widhölzl – heuer ebenfalls schon unter Corona-Quarantäne gestellt worden. Im Gegensatz zum aktuellen Fall Polens gab es nach dem Auftaktwochenende in Wisla jedoch eine Reihe von positiven ÖSV-Tests, weiters berichteten Athleten über Symptome. Besonders heftig hatte es Stefan Kraft erwischt. Muranka hat indes über keinerlei Beschwerden geklagt.