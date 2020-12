Vor der Tournee springen die ÖSV-Adler nur hinterher

Eine knappe Woche vor dem Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf fliegen Österreichs Skispringer der Konkurrenz nur hinterher. Vom Weltcup in Engelberg – ein Ort zahlreicher österreichischer Triumphe – kehrte die ÖSV-Adlerstaffel ohne einen Top-Ten-Platz zurück. Mehr als zwölfte Plätze von Michael Hayböck (gestern) und Daniel Huber (Samstag) schaute nicht heraus, während der Norweger Halvor Egner Granerud zum mittlerweile fünften Weltcupsieg in Folge hüpfte.

"Wir agieren zuletzt zu verkrampft", fasste Cheftrainer Andreas Widhölzl zusammen. In seiner erst kurzen Amtszeit ist der Tiroler nun voll gefordert. Nach dem verheißungsvollen Teamsieg zum Weltcupauftakt vor einem Monat in Wisla (Pol) brachte ein Corona-Ausbruch, der das A-Team außer Gefecht setzte, die Österreicher außer Tritt. Dazu kamen die wieder schlimmer gewordenen Rückenprobleme von Stefan Kraft. Der Gesamtweltcupsieger hatte deshalb Engelberg ausgelassen. "Ich möchte das Risiko nicht eingehen", so der 27-Jährige, der bis zur Tournee wieder fit werden will. Dass Kraft in der laufenden Saison noch ohne einen einzigen Weltcuppunkt ist, steht praktisch sinnbildlich für den Verlauf des ÖSV-Winters.

Oberstdorf als Wendepunkt?

Geht es nach Widhölzl, soll Oberstdorf für sein Team "eine Art Neustart" werden. Welchen Springern er zum Tournee-Auftakt das Vertrauen schenkt, werde sich der 44-Jährige in den nächsten Tagen überlegen. Dabei wird er um Hayböck nicht herumkommen, auch wenn der Kirchberg-Theninger mit dem Rückenwind in Engelberg schwer zurechtkam. "Es fühlt sich an wie ein Vakuum", kommentierte der 29-Jährige.

Für den Oberösterreicher und den Rest des Teams kommen die Feiertage gerade recht. "Ich merke schon, dass die Corona-Zeit Substanz gekostet hat", sagte Hayböck, der nun die Pause nutzen möchte, um Kraft für die intensive Tournee zu tanken. Dazu werde er aber nicht nur ausspannen, sondern auch einige Schanzentrainings einstreuen. "Weil ich heuer noch nicht viele Schneesprünge hatte, ist einiges an Zeit verloren gegangen."

Einen Lichtblick gab es gestern mit Hubers viertem Platz zur Halbzeit dann doch. "Ich merke, dass ich mit den Besten mitspringen kann", sagte der Salzburger, der nach verpatztem zweiten Durchgang an die 13. Stelle zurückfiel. "Das muss ich abhaken und etwas mehr Vertrauen in mein Können haben", sagte der 27-Jährige. Ein Leitsatz, der wohl auch für seine Teamkollegen Gültigkeit hat.