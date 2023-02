Undankbarer vierter WM-Platz für ÖSV-Staffel

Zum Auftakt der Biathlon-WM in Oberhof lief bei der Mixed-Staffel gestern ein Hase über die Strecke. Danach lief es auch für Österreichs Quartett beinahe richtig hervorragend. Zwar reichte es anders als vor zwei Jahren mit Silber im slowenischen Pokljuka zu keiner Medaille, aber bei starker Konkurrenz immerhin zu Rang vier. Für Dunja Zdouc, Lisa Hauser, David Komatz und Simon Eder wäre trotz bester Schießleistung (nur drei Nachlader insgesamt) im Feld aber sogar noch mehr möglich gewesen.

Der Titel ging an den von Superstar Johannes-Thingnes Bö angeführten Favoriten Norwegen vor Italien und Frankreich. Letztere hätten den Österreichern fast noch die Bronzemedaille am Tablett serviert. Frankreichs Schlussläufer Quentin Fillon Maillet verlief sich kurz vor dem Ziel, weshalb Eder bis auf 3,3 Sekunden an ihn herankam. "Wie ich das gesehen habe, habe ich nicht lockergelassen. Das Publikum hat leider ein bisschen zu laut geschrien, sonst wäre es wahrscheinlich eine Bronzemedaille für uns geworden. Er hat es ein bisschen zu früh bemerkt, ein bisschen schade für uns", sagte der Salzburger. Hauser sah es dennoch positiv. "Für mich war das Rennen echt gut, ein guter Start in die WM. Da bin ich extrem froh, weil ich mir selber schwergetan habe beim Einschätzen."

Bei der WM geht es nun morgen (14.30 Uhr, live ORF1) mit dem Sprint der Damen weiter.

