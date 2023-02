Vom Schützengraben aufs Siegerpodest

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Im letzten Jahr lag er noch im Schützengraben des Ukraine-Krieges und Ende des Jahres verletzte er sich beim Training. Nach einer Knie-Operation im Dezember und beginnendem Schießtraining erst vor zwei Wochen feierte Pidruchnyi heute sein Comeback im Biathlon und schaffte über die 10 Kilometer auf Anhieb Rang drei. „Mein Ziel war ein Top-Ten-Platz, aber das Podium ist jetzt ein Traum. Es ist für mich, mein Team und vor allem für mein Land ganz wichtig. Vor zwei Wochen ist einer meiner besten Freunde an der Front gestorben. Jeden Tag Raketen auf unser Land, deshalb will ich so viele positive Vibes wie möglich in die Ukraine schicken. Ich hoffe, dass ich bei der WM in Oberhof dabei bin“, sagte der sichtlich gerührte Ukrainer.