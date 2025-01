Tournee-Champion Daniel Tschofenig: Wie er tickt, wen er liebt

Das Herzschlagfinale der 73. Vierschanzentournee, die in rot-weiß-roten Festspielen gipfelte, war an Spannung und Dramatik nicht zu überbieten. Vor 15.000 begeisterten Skisprungfans krönte sich der 22-jährige Kärntner Daniel Tschofenig nicht nur zum Tagessieger in Bischofshofen, sondern auch erstmals in seiner noch jungen Karriere zum Gesamt-Champion und Gewinner des "Goldenen Adlers", den ihm Vorjahresgewinner Ryoyu Kobayashi (Jpn) überreichte.