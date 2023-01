Tour de Ski fest in norwegischer Hand

Die Olympiadritte Teresa Stadlober hat sich im ersten Distanzrennen der Tour de Ski in Val Müstair erwartungsgemäß deutlich verbessert. Die Salzburgerin schob sich am Neujahrstag in der Verfolgung über 10 Kilometer in der klassischen Technik von Startplatz 44 aus dem Sprintauftakt auf den 17. Endrang. Neue Tour-Spitzenreiterin ist Tiril Udnes Weng, bei den Männern baute ihr norwegischer Landsmann Johannes Hösflot Kläbo nach seinem zweiten Sieg die Führung aus.

Stadlober gelang in der Schweiz nach anfänglichen Problemen noch die zehntbeste Laufzeit. Ihr Rückstand auf Weng beträgt vor der dritten Etappe morgen in Oberstdorf aber schon eineinhalb Minuten. "Nun kommen zwei Distanzrennen, da will ich angreifen", sagte die Salzburgerin. Ihre ÖSV-Kollegin Lisa Unterweger, die weiterhin mit dem eigentlich vom Verband entlassenen deutschen Trainer Konstantin Zakhvatkin trainiert, verbesserte sich vom 29. auf den 23. Rang.

Weniger ruhmreich lief es für Österreichs Herren. Benjamin Moser kam gestern auf Rang 60 und ist nun 59. der Tourwertung. Der Innviertler Philipp Leodolter konnte mit Rang 93 gar nur einen weiteren Starter hinter sich lassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper