Teresa Stadlober im Aufwärtstrend

Der Olympiadritten gelang in Oberstdorf über 10 km in der klassischen Technik als Siebente ihr erster Top-Ten-Platz der Saison. Den überlegenen Tagessieg und auch die Tour-Gesamtführung nach der dritten Etappe sicherte sich Frida Karlsson. Im Tour-Klassement verbesserte sich Stadlober vom 17. auf den elften Rang. "Es war wieder richtig cool. Ich hatte super Material und bin voll zufrieden. Ich werde weiter voll angreifen", sagte die Salzburgerin. Bei den Männern gewann Norwegens Superstar Johannes Hösflot Kläbo auch die dritte Etappe, in der Gesamtwertung beträgt sein Vorsprung auf Landsmann Paal Golberg bereits 37 Sekunden. Die Österreicher Benjamin Moser und Philipp Leodolter waren gestern nicht am Start.

