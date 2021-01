Stoch greift nach dem "goldenen Adler"

Das war ein Statement: Kamil Stoch "segelte" gestern über den Dächern von Innsbruck in einer eigenen Liga. Der polnische Überflieger triumphierte beim Bergiselspringen mit Weiten von 127,5 und 130 Metern, der 33-jährige Triple-Olympiasieger und Doppel-Weltmeister distanzierte den zweitplatzierten Slowenen Andrzej Lanisek um zwölf Punkte. Zwei ÖSV-"Adler" landeten in den Top Ten, aber wieder nicht auf dem Stockerl: Stefan Kraft wurde Achter, Michael Hayböck Neunter.

Stoch ist nicht nur Tournee-Führender, sondern vor dem Abschlussbewerb, dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen, klarer Favorit auf den "goldenen Adler". "Es ist alles nach Wunsch gelaufen, ich bin glücklich und fühle mich fantastisch. Das war ein großer Sieg für mich und unser gesamtes Team", sagte Stoch, der die Tournee schon 2017 und 2018 für sich entschieden hatte.

Kritik vom Weltcup-Führenden

Jetzt nimmt er ein komfortables Guthaben von 15,2 Zählern auf seinen Landsmann Dawid Kubacki, der gestern Dritter war, zum Grande Finale mit. An den Gesamtsieg will Stoch aber keine Gedanken verschwenden: "Es geht nur darum, meine Leistung zu bringen und alles richtig zu machen bei meinen Sprüngen. Dann wird man sehen, was herauskommt."

Kleine Titelchancen dürfen sich vielleicht auch noch Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud (Nor/20,6 Punkte zurück) und Karl Geiger (D/24,7) ausrechnen. "Das ist Innsbruck, hier gibt es keine fairen Bewerbe", ärgerte sich Granerud über den wechselnden Wind auf dem Bergisel. Nach dem ersten Durchgang war der Skandinavier nur 28. gewesen, in der Endabrechnung wurde er 15.

Für Österreichs Equipe war die Tournee schon nach Garmisch gelaufen, mit dem neuntplatzierten Philipp Aschenwald (er war gestern 22.) scheint nur ein Schützling von Andreas Widhölzl in den Top Ten des Gesamtklassements auf. Das ist enttäuschend.

Von schlechter Stimmung kann trotzdem keine Rede sein. Kraft hat nach dem Flop von Garmisch wieder ein Lächeln auf den Lippen: "Ich bin sehr zufrieden. Es geht in die richtige Richtung. Die Sprünge waren in Ordnung." Auch Hayböck, der in Oberstdorf und Garmisch ohne Punkte blieb, blickt zuversichtlich in die Zukunft. "Ich habe angegriffen, für das Stockerl war ich zwei, drei Meter zu kurz. Aber ich habe das gebraucht. Die Zeit war hart, weil ich dachte, dass es eine richtig gute Tournee für mich werden könnte." (alex)